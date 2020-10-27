Росздравнадзор запросит данные о потребности больниц в медкислороде

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Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде.
Росздравнадзор запросит данные о потребности больниц в медкислороде
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с публикациями в СМИ Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации», — указывался в заявлении.

Наряду с этим в ведомстве подчеркнули, что Росздравнадзор не получал официальных обращений от субъектов России о проблемах с обеспечением медучреждений медицинским кислородом.

Ранее власти Ростовской области заявили, что врачи госпиталя, который был развёрнут на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с COVID-19, подавали рапорт об отключении медицинского кислорода.

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