Росздравнадзор запросит данные о потребности больниц в медкислороде

Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с публикациями в СМИ Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации», — указывался в заявлении.

Наряду с этим в ведомстве подчеркнули, что Росздравнадзор не получал официальных обращений от субъектов России о проблемах с обеспечением медучреждений медицинским кислородом.

Ранее власти Ростовской области заявили, что врачи госпиталя, который был развёрнут на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с COVID-19, подавали рапорт об отключении медицинского кислорода.