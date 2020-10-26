Власти рассказали о проверке в госпитале Ростова-на-Дону, где умерли 13 больных

Врачи госпиталя, который был развёрнут на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли 13 пациентов с COVID-19, подавали рапорт об отключении кислорода. Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

По её словам, были получены данные о ходе проверки произошедшего.

«Рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение», — цитирует ТАСС Левицкую.

Как отметила специалист, этот факт могут проверить только следственные органы, которые в настоящее время занимаются этим вопросом в полном объёме.

При этом она подчеркнула, что, по результатам проверки, проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было.

«По объяснительным, которые нам давали: со стороны технической службы была объяснительная о том, что перебоев с подачей кислорода не было. В то же время также от исполняющего обязанности руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что всё-таки перебои какие-то были», — рассказала она.

Она уточнила, что одновременно в больнице умерли пять пациентов с подтверждённым коронавирусом, а не 13, как сообщали СМИ.

«Инкриминируется смерть пяти пациентов, которые умерли примерно в одно время, потому что 13 пациентов это были смерти, к сожалению, в течение дня», — пояснила она.

21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку после смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода, уточняет агентство.

В Кремле выразили надежду, что будет проведено оперативное расследование обстоятельств смерти пациентов.

По словам заместителя главы городской администрации Елены Кожуховой, смерть пациентов не связана с нехваткой кислорода.

Ранее стало известно о смерти главврача больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрия Дронова.