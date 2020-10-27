В Москве за сутки выписаны 3269 лечившихся от коронавируса

За сутки ещё 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 296 тыс.

Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 296 474», — цитирует её сайт «Москва 24».

Ранее стало известно, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.