В Москве за сутки выписаны 3269 лечившихся от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 296 474», — цитирует её сайт «Москва 24».
Ранее стало известно, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.