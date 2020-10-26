Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

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Перевод пациента из медучреждения на амбулаторное лечение при определённых обстоятельствах возможен до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в обновлённых рекомендациях российского Минздрава. Кроме того, в документе перечисляются препараты для лечения COVID-19.
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Такой перевод возможен при следующих обстоятельствах: стойкое улучшение клинической картины, исчезновение лихорадки (температура ниже 37,5 градуса), отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности, а также определённые показатели уровня лейкоцитов в крови и C-реактивного белка.

В списке рекомендованных для лечения лечении COVID-19 находятся шесть препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пациенты с COVID-19 должны быть госпитализированы на третий день болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии.

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