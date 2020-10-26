В Нижегородской области готовят к открытию ещё одно инфекционное отделение для пациентов с COVID-19

В Уренской ЦРБ после капремонта готовят к открытию инфекционное отделение для пациентов с COVID-19. Работы должны быть закончены к середине ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В начале пандемии на базе больницы работал госпиталь для заболевших ОРВИ, внебольничной пневмонией и COVID-19 на 89 коек. Лечение там прошли более 500 человек. Впоследствии коечный фонд перепрофилировали. Когда заболеваемость снова стала расти, в заведении развернули места для больных коронавирусом.

«Мы привлекаем все возможные ресурсы для того, чтобы районные учреждения здравоохранения могли отвечать на новые вызовы и при этом справляться с обычными задачами», — отметил Никитин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 191 случай COVID-19.