Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль оценил заболеваемость коронавирусом среди детей.

«Я не могу сказать, что эта инфекция не затрагивает детей: есть случаи и в США, и в Китае, когда от коронавирусной инфекции погибали новорождённые. Да, действительно, дети реже болеют, но они не избавлены от этого заболевания», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, эпидемиологическая ситуация во многих странах позволяет детей семи-десяти лет пускать в школы и общаться с соблюдением мер профилактики.

«Но когда пошёл рост заболеваемости, то, например, в Москве школьные каникулы были продлены на две недели. И это предотвратило риск распространения инфекции среди детей», — отметил Рошаль.

Как добавил эксперт, этому примеру последовали многие регионы.

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