В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил внимательно выстроить работу по оказанию медпомощи в регионе.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Об этом сообщает «Реальное время».

«Сохранив плановую работу, нужно обеспечить необходимым количеством койко-мест», — сказал глава региона.

Он также поручил проконтролировать наличие лекарств и обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, Минниханов отметил важность помощи волонтёров в борьбе с распространением COVID-19.

Также стало известно, что в Тюменской области открыли ещё один моногоспиталь, передаёт megatyumen.ru. Его развернули на базе санатория в Ялуторовске.

Всего на данный момент в регионе предусмотрено более 3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом и тяжёлыми формами пневмонии.

Перепрофилировано 16 специализированных учреждений.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

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