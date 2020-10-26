В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Об этом сообщает «Реальное время».
«Сохранив плановую работу, нужно обеспечить необходимым количеством койко-мест», — сказал глава региона.
Он также поручил проконтролировать наличие лекарств и обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, Минниханов отметил важность помощи волонтёров в борьбе с распространением COVID-19.
Также стало известно, что в Тюменской области открыли ещё один моногоспиталь, передаёт megatyumen.ru. Его развернули на базе санатория в Ялуторовске.
Всего на данный момент в регионе предусмотрено более 3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом и тяжёлыми формами пневмонии.
Перепрофилировано 16 специализированных учреждений.
Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.