В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области за сутки зафиксировали 138 случаев COVID-19, рассказали в региональном оперативном штабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В общей сложности с начала пандемии выявили 19 511 заболевших. В настоящее время лечение проходят 4088 пациентов.

За последние 24 часа выздоровели 148 человек, всего — 14 770.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки зарегистрировали 146 заболевших. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в госпиталях находятся 3829 человек, ещё 12 389 лечатся в амбулаторных условиях.

В общей сложности выписаны 9112 жителей, у которых COVID-19 протекал с осложнениями.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

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