Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» планируют начать до декабря

Промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» планируют начать до декабря.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на биотехнологические компании «Биокад» и «Биннофарм».

«Мы сейчас настраиваем производство под вакцину, разработанную центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Мы планируем, что промышленный выпуск самой вакцины начнётся до декабря», — заявила пресс-секретарь «Биокада» Ирина Кенюхова.

В «Биннофарме» рассказали, что на заводе в Зеленограде в настоящее время завершается монтаж оборудования для промышленного производства вакцины. Компания уже внесена Минздравом в регистрационное удостоверение для выпуска «Спутника V».

В «Биокаде» аналогичное разрешение надеются получить в ноябре.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ход пострегистрационных испытаний «Спутника V».

Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.