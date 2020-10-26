В Подмосковье развернут до 18 тысяч коек для заболевших коронавирусом

В Московской области до середины ноября будет развёрнуто до 18 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Вы знаете, что мы активно открываем койки (для борьбы с коронавирусом. — RT). До середины ноября до 18 тыс. коек будет открыто у нас в Подмосковье», — приводит его слова в ходе совещания ТАСС.

Ранее Воробьёв заявил, что 8 тыс. из 11 тыс. инфекционных коек для пациентов с коронавирусом в Московской области уже заняты.

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, специалист по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер в беседе с URA.RU оценил ситуацию с коронавирусом.