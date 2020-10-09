В Подмосковье увеличили вдвое число коек для пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В больницах Московской области за две недели увеличено в два раза количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в регионе развёрнуто около 9 тыс. коек.
В Подмосковье увеличили вдвое число коек для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она сообщила, что в весенний период в Московской области было развёрнуто порядка 15 тыс. коек для пациентов с COVID-19. При этом в летний период их количество было сокращено до 4,5 тыс.

По словам Стригунковой, сейчас с учётом роста госпитализаций утверждён план развёртывания коек.

«На текущий момент за две недели мы его увеличили уже практически в два раза — сейчас у нас 9 тыс. коек, которые могут принять больных пациентов в 48 учреждениях», — цитирует её ТАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал главной задачей избежать карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить