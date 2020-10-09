В Подмосковье увеличили вдвое число коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Московской области за две недели увеличено в два раза количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в регионе развёрнуто около 9 тыс. коек.

Об этом заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она сообщила, что в весенний период в Московской области было развёрнуто порядка 15 тыс. коек для пациентов с COVID-19. При этом в летний период их количество было сокращено до 4,5 тыс.

По словам Стригунковой, сейчас с учётом роста госпитализаций утверждён план развёртывания коек.

«На текущий момент за две недели мы его увеличили уже практически в два раза — сейчас у нас 9 тыс. коек, которые могут принять больных пациентов в 48 учреждениях», — цитирует её ТАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал главной задачей избежать карантина.