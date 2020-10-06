Губернатор Подмосковья назвал главной задачей избежать карантина

В настоящее время самое главное — избежать карантина по коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он отметил, что «многие страны вообще уходят на локдаун, на карантин», в частности, Израиль и другие государства.

«Наша задача — максимально соблюдая стандарты безопасности, всё-таки пройти этот тяжёлый период», — сказал он.

По его словам, региональные власти рекомендует удалённую работу офисных сотрудников и другие мероприятия.

«Но сейчас самое главное — избежать карантина. Карантин — это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна», — подчеркнул Воробьёв.

Согласно информации на 6 октября, в России выявлено 11 615 случаев заболевания COVID-19, из них в Подмосковье — 347.

В Москве зафиксировано 4082 случая, в Санкт-Петербурге — 411.