Губернатор Подмосковья назвал главной задачей избежать карантина
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Он отметил, что «многие страны вообще уходят на локдаун, на карантин», в частности, Израиль и другие государства.
«Наша задача — максимально соблюдая стандарты безопасности, всё-таки пройти этот тяжёлый период», — сказал он.
По его словам, региональные власти рекомендует удалённую работу офисных сотрудников и другие мероприятия.
«Но сейчас самое главное — избежать карантина. Карантин — это самое сложное, что может испытать регион или какая-то страна», — подчеркнул Воробьёв.
Согласно информации на 6 октября, в России выявлено 11 615 случаев заболевания COVID-19, из них в Подмосковье — 347.
В Москве зафиксировано 4082 случая, в Санкт-Петербурге — 411.