Вирусолог допустил выход России на плато по заболеваемости COVID-19

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что число ежедневно выявляемых в России случаев коронавирусной инфекции COVID-19 позволяет говорить о возможном выходе страны на плато или о его скором достижении.

«Примерно притормозился (рост. — RT)... Намечается плато. Нельзя это твёрдо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — цитирует вирусолога РИА Новости.

Альтштейн также выразил мнение, что суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России будут ещё долгое время колебаться в пределах 16—17 тыс. случаев.

«Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдёт», — сказал он.

В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу к концу ноября.