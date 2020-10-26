Вирусолог допустил выход России на плато по заболеваемости COVID-19
- Reuters
«Примерно притормозился (рост. — RT)... Намечается плато. Нельзя это твёрдо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — цитирует вирусолога РИА Новости.
Альтштейн также выразил мнение, что суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России будут ещё долгое время колебаться в пределах 16—17 тыс. случаев.
«Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдёт», — сказал он.
В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу к концу ноября.