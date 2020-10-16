Учёный дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России

Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России.

«Возможно, где-то к концу ноября. Кто слабее — переболеет, остальные адаптируются к зиме, произойдёт своего рода переключение иммунитета», — сказал учёный Интерфаксу.

По его словам, на ситуацию с заболеваемостью в России влияет прежде всего климатический фактор, а также рост заболеваемости обычными ОРВИ.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько дней станет ясно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или нет.