Учёный дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России

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Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России.
Учёный дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу в России
  • © РИА Новости

«Возможно, где-то к концу ноября. Кто слабее — переболеет, остальные адаптируются к зиме, произойдёт своего рода переключение иммунитета», — сказал учёный Интерфаксу.

По его словам, на ситуацию с заболеваемостью в России влияет прежде всего климатический фактор, а также рост заболеваемости обычными ОРВИ.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько дней станет ясно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или нет.

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