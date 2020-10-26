Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины для людей.
Также сообщается, что полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины будет завершён в декабре 2020 года.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил на Евразийском экономическом форуме, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной.