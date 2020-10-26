Роспотребнадзор рекомендует зарядку для противостояния коронавирусу
- globallookpress.com
«Роспотребнадзор напоминает, что физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что особенно важно поддерживать физическую активность в период распростарнения респираторных заболеваний.
Важнейшим видом самостоятельных занятий названа утренняя зарядка.
Ранее стало известно, что период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозируется в феврале-марте 2021 года.