Роспотребнадзор рекомендует зарядку для противостояния коронавирусу

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В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в период пандемии коронавируса важно поддерживать физическую активность.
Роспотребнадзор рекомендует зарядку для противостояния коронавирусу
  • globallookpress.com

«Роспотребнадзор напоминает, что физические упражнения имеют большое значение для хорошего самочувствия и укрепления организма человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что особенно важно поддерживать физическую активность в период распростарнения респираторных заболеваний.

Важнейшим видом самостоятельных занятий названа утренняя зарядка.

Ранее стало известно, что период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России прогнозируется в феврале-марте 2021 года.

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