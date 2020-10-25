Водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов»

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Водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошёл взрыв. Повреждений подводной части корпуса не обнаружено.
Водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов»
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть металла. Часть обшивки борта и палубы свешивается на 8 м ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ. Отрежут этот ломоть и потащат судно в порт», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

По данным ведомства, на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости.

После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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