Водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошёл взрыв. Повреждений подводной части корпуса не обнаружено.

«Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть металла. Часть обшивки борта и палубы свешивается на 8 м ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ. Отрежут этот ломоть и потащат судно в порт», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

По данным ведомства, на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости.

После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.