Росморречфлот не фиксирует утечку топлива из танкера в Азовском море

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Росморречфлот не фиксирует утечку нефтепродуктов из повреждённого взрывом танкера в Азовском море, нефтяных пятен в акватории нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Росморречфлот не фиксирует утечку топлива из танкера в Азовском море
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива», — сказали агентству.

Ранее танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.

Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

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