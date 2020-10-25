Росморречфлот не фиксирует утечку топлива из танкера в Азовском море
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива», — сказали агентству.
Ранее танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на якорную стоянку в район порта Кавказ.
Вечером 24 октября на судне под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв. После инцидента с танкера эвакуировали десять членов экипажа, ещё трое оказались за бортом, их поиски продолжаются.
По факту ЧП начата доследственная проверка.