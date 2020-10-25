Повреждённый при взрыве танкер отбуксируют в район порта «Кавказ»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Установлено, что водотечности серьёзной нет... Принято решение установить водоотливные средства и начать откачку, но одновременно в течение получаса начнётся буксировка в район 454-й стоянки, это ближе к берегу кубанскому, миль 7—8 от места, где они находятся, ближе к порту «Кавказ», — приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.
По оценке Росморречфлота, повреждён в большей степени борт судна.
«Там толстый металл на палубе и кусок оторванный, он свесился за борт — и судно получило крен не столько из-за поступления воды, сколько из-за изменения баланса», — уточнил представитель Росморречфлота.
На место ЧП прибыли спасательный катер «Александр Сизонцев» и один из буксиров Морспасслужбы.
Ранее сообщалось, что пожара на борту танкера после взрыва не последовало.
В настоящее время продолжаются поиски трёх членов экипажа судна — боцмана, матроса и практиканта.
С танкера эвакуировали десять членов экипажа. По факту ЧП на танкере в Азовском море начата доследственная проверка.
Вечером 24 октября на танкере под российским флагом в акватории Азовского моря произошёл взрыв.
В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, «но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива».