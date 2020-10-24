По факту ДТП в Новосибирской области возбуждено дело

По факту гибели пяти человек в ДТП с междугородним автобусом в Болотнинском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Следователями полиции по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли пять человек.

По данным МВД, в Болотнинском районе Новосибирской области микроавтобус Toyota Noah врезался в пассажирский автобус.

Уточняется, что никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал.