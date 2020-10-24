В ДТП в Ростовской области два человека погибли и трое пострадали
- Reuters
«На 20-м км автодороги Самбек — Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район) водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВИС-234900, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом Кassbohrer Setra S под управлением водителя 1978 года рождения», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что в результате инцидента погибли водитель и пассажир автомобиля ВИС. Кроме того, водитель и два пассажира автобуса были госпитализированы.
Ранее стало известно, что жертвами аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области стали четыре человека.