В ДТП в Ростовской области два человека погибли и трое пострадали

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области два человека погибли и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«На 20-м км автодороги Самбек — Матвеев Курган (Матвеево-Курганский район) водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем ВИС-234900, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом Кassbohrer Setra S под управлением водителя 1978 года рождения», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в результате инцидента погибли водитель и пассажир автомобиля ВИС. Кроме того, водитель и два пассажира автобуса были госпитализированы.

Ранее стало известно, что жертвами аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области стали четыре человека.