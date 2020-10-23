В Татарстане в ДТП пострадали четыре человека

На трассе Нурлат — Аксубаево — Чистополь в Татарстане столкнулись два легковых автомобиля, в результате четыре человека госпитализированы с различными травмами.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«Столкнулись автомобили Ssang Yong и Lada Largus. В результате ДТП четыре человека были госпитализированы — оба водителя и один пассажир в медицинское учреждение города Чистополя и ещё один пассажир — в Центральную районную больницу Аксубаевского района», — сообщили в ведомстве.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.