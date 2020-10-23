В Удмуртии вырастет число лабораторий, проверяющих тесты на COVID-19

Минздрав Удмуртии подписал договоры с тремя частными лабораториями для проверки тестов на COVID-19.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данный момент исследования проводят в 12 лабораториях. Теперь к ним присоединились «МедЛабЭкспресс», «ХРС» и «СитиЛаб», которые в общей сложности смогут обрабатывать по 4 тыс. проб в день.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.