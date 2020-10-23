«Ъ»: власти изменят механизм федеральных выплат медработникам

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Власти продолжат выделять средства на федеральные выплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом в 2021 году, при этом будет изменён подход к их администрированию, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
«Ъ»: власти изменят механизм федеральных выплат медработникам
  • РИА Новости

Как утверждается в материале издания, новый механизм администрирования предусматривает выплаты врачам напрямую через один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС — под совместным руководством Министерства здравоохранения и Минтруда.

По словам собеседника газеты, такой подход позволит в будущем избежать проблем с «определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России на борьбу с COVID-19 было выделено более 142 млрд рублей.

В середине августа он заявил о намерении правительства предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

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