«Ъ»: власти изменят механизм федеральных выплат медработникам
- РИА Новости
Как утверждается в материале издания, новый механизм администрирования предусматривает выплаты врачам напрямую через один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС — под совместным руководством Министерства здравоохранения и Минтруда.
По словам собеседника газеты, такой подход позволит в будущем избежать проблем с «определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России на борьбу с COVID-19 было выделено более 142 млрд рублей.
В середине августа он заявил о намерении правительства предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.