Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

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Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.
Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Мы доложим президенту (России Владимиру Путину. — RT) соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определённого образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.

В конце июня Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, до конца лета.

ФБА «Экономика сегодня» передавало, что правительство Санкт-Петербурга выделило 878 млн рублей на дополнительные выплаты медикам.

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