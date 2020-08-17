Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане.

«Мы доложим президенту (России Владимиру Путину. — RT) соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определённого образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря.

В конце июня Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, до конца лета.

ФБА «Экономика сегодня» передавало, что правительство Санкт-Петербурга выделило 878 млн рублей на дополнительные выплаты медикам.