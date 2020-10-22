В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 93 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 93 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 883 человек», — цитирует заявление РИА Новости. Уточняется, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1655. Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от COVID-19. Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.