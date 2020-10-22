Эксперт прокомментировал ситуацию с ажиотажем на КТ

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко прокомментировал ситуацию с ажиотажем на компьютерную томографию.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ажиотажем на КТ
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Ажиотаж на КТ можно объяснить тем, что обычно при коронавирусной инфекции идёт поражение органов грудной клетки, органов дыхания. В первую очередь можно не сразу делать КТ, а делать анализ крови на предмет того, если у вас воспаление, бактериальное воспаление, посмотреть коагулограмму и так далее», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это нужно, чтобы сориентироваться, для чего делать КТ. Если течение бессимптомное, считает эксперт, бежать и сразу делать томографию может быть нецелесообразно.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с НСН оценил необходимость компьютерной томографии (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

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