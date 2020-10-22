В Удмуртии начнут выдавать рецепты на льготные лекарства на три и шесть месяцев

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В Удмуртии станут выдавать рецепты на льготные лекарства на три и шесть месяцев, заявил глава республики Александр Бречалов.
В Удмуртии начнут выдавать рецепты на льготные лекарства на три и шесть месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Для того чтобы не рисковать вашим здоровьем и не вынуждать вас сидеть в очереди, мы приняли решение о том, что лечащий врач может выписать рецепт на получение льготных лекарств не на один месяц, как это было всегда, а на три или даже шесть месяцев», — сказал Бречалов.

Он отметил, что в 2020 году из регионального бюджета выделили дополнительно 585 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов с диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, ревматологическими, онкологическими и орфанными заболеваниями, а также тех, кто перенёс инфаркт миокарда.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти выделили средства на лекарства для больных COVID-19.

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