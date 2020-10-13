В Ленобласти выделили средства на лекарства для больных COVID-19

В Ленинградской области выделили ещё 5 млн рублей для приобретения лекарств от COVID-19 для амбулаторных больных.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Кроме того, регион намерен в ближайшее время увеличить объёмы тестирования на коронавирус.

«Также область сохраняет режим разделения районов на зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом, чтобы распределять ресурсы на территории», — сказал Дрозденко.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.