В Ленобласти выделили средства на лекарства для больных COVID-19
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
Кроме того, регион намерен в ближайшее время увеличить объёмы тестирования на коронавирус.
«Также область сохраняет режим разделения районов на зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом, чтобы распределять ресурсы на территории», — сказал Дрозденко.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.