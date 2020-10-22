В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Замглавы Минздрава Свердловской области Елена Чадова прокомментировала ситуацию с COVID-19.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«Чем раньше пациента с COVID начинают лечить, тем лечение идёт легче и быстрее», — цитирует Чадову URA.RU.

По её словам, граждане перестали носить маски и пользоваться дезинфицирующими средствами, нередко занимаются самолечением.

Как отметила Чадова, также есть факты отсроченного обращения за медпомощью.

Она также сообщила, что в настоящее время число выздоровевших выше, чем число выявленных случаев.

«Пациентов с лёгкой формой течения заболевания мы направляем для лечения в места временного размещения или лечим на дому, обеспечивая возможность оказания медпомощи тяжёлым пациентам на специализированных койках», — уточнила она.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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