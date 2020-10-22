Микробиолог рассказал, нужно ли делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса

Микробиолог Евгений Плисов рассказал, нужно ли делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.

«Даже если у вас коронавирус, КТ сначала ничего не покажет, так как аппарат видит, когда уже произошли определённые деструктивные изменения», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это ещё и довольно вредная процедура, так как человек получает определённое облучение, поэтому без особой необходимости делать томографию не стоит.

«КТ нужно делать тогда, когда вы лежите в больнице и необходимо следить за тем, как изменяется состояние лёгких. Но метод КТ для диагностики коронавируса неэффективен», — уточнил Плисов.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин заявил, что не стоит делать КТ лёгких без назначения врачей, «на всякий случай».

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил эффективность антисептиков.