Микробиолог рассказал, нужно ли делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса
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- РИА Новости
«Даже если у вас коронавирус, КТ сначала ничего не покажет, так как аппарат видит, когда уже произошли определённые деструктивные изменения», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, это ещё и довольно вредная процедура, так как человек получает определённое облучение, поэтому без особой необходимости делать томографию не стоит.
«КТ нужно делать тогда, когда вы лежите в больнице и необходимо следить за тем, как изменяется состояние лёгких. Но метод КТ для диагностики коронавируса неэффективен», — уточнил Плисов.
Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин заявил, что не стоит делать КТ лёгких без назначения врачей, «на всякий случай».
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил эффективность антисептиков.