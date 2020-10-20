В Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек

В Санкт-Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек, в том числе свыше 246 тыс. детей.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. «На 42-й неделе года с 12 по 18 октября регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами негриппозной этиологии, в основном риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами», — отметили в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что вакцинация рекомендуется всем горожанам. Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.