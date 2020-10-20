В Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек

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В Санкт-Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек, в том числе свыше 246 тыс. детей.
В Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«На 42-й неделе года с 12 по 18 октября регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами негриппозной этиологии, в основном риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что вакцинация рекомендуется всем горожанам.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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