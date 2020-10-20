В Петербурге сделали прививку от гриппа более 1,6 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«На 42-й неделе года с 12 по 18 октября регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами негриппозной этиологии, в основном риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами», — отметили в Роспотребнадзоре.
Там напомнили, что вакцинация рекомендуется всем горожанам.
Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.