Врач рассказал об эффективных методах укрепления иммунитета

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов рассказал об эффективных методах укрепления иммунитета.

«На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Викулов отметил, что перенапряжение является сильным фактором стресса, который через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций.

Кроме того, иммунолог рекомендовал отказаться от обильного потребления жирной пищи.

«Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», — сказал Викулов.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.