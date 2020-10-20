Экс-главе волгоградского СУ СК предъявили обвинение в окончательной редакции

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Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Экс-главе волгоградского СУ СК предъявили обвинение в окончательной редакции
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Нашему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября», — приводит ТАСС его слова.

10 июня 2019 года Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, совершённом в ноябре 2016 года.

По версии следствия, 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы Евгения Ремезова проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где жил Бочаров.

Злоумышленники пытались поджечь здание.

Позднее Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов.

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