Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме

Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

«Следователь только что официально предъявил моему подзащитному обвинение», — цитирует представителя защиты ТАСС.

Он уточнил, что Музраев обвиняется по ст. 205 (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору) и ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

При этом экс-начальник волгоградского следственного управления отказался признать вину.

«Объективных доказательств его вины в деле нет. Если уж и квалифицировать эти инкриминируемые ему действия, то как обычное хулиганство», — отметил адвокат обвиняемого.

10 июня Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, совершённом в ноябре 2016 года.

Позднее суд в Москве заключил его под стражу на два месяца.

По версии следствия, 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы Евгения Ремезова проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где жил Бочаров.

Злоумышленники пытались поджечь здание.