Задержан бывший глава волгоградского СУ СК

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия, 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы Евгения Ремезова проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где жил губернатор региона Андрей Бочаров.

Злоумышленники пытались поджечь здание.

Целью преступления являлось «устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда», который тогда находился в долгосрочной аренде у «подконтрольных Ремезову коммерческих структур», уточнили там.

Главу группировки Евгения Ремезова объявили в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.

23 мая он был задержан в Москве.

Также URA.RU сообщало, что Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-следователю по особо важным делам следственной части городского УМВД.