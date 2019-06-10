СК возбудил дело против замглавы Барнаула

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»)», — указывается в сообщении.

По версии следствия, в течение 2017–2019 годов чиновник получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму более 1 млн рублей за то, чтобы с этим юридическим лицом были заключены муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

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