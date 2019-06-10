СК возбудил дело против замглавы Барнаула

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
СК возбудил дело против замглавы Барнаула
  • © РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»)», — указывается в сообщении.

По версии следствия, в течение 2017–2019 годов чиновник получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму более 1 млн рублей за то, чтобы с этим юридическим лицом были заключены муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

Ранее стало известно о задержании экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции.

6 июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить