СК просит арестовать экс-главу Ивановской области Конькова по делу о хищении

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Следствие просит арестовать бывшего главу Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.
СК просит арестовать экс-главу Ивановской области Конькова по делу о хищении
  • РИА Новости

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 июля 2019 года в отношении... Конькова Павла Алексеевича», — уточнила она.

По словам Царёвой, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение и растрата»).

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о задержании Павла Конькова. 

Отмечалось, что чиновник, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.

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