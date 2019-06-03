СК просит арестовать экс-главу Ивановской области Конькова по делу о хищении
- РИА Новости
«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 июля 2019 года в отношении... Конькова Павла Алексеевича», — уточнила она.
По словам Царёвой, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение и растрата»).
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о задержании Павла Конькова.
Отмечалось, что чиновник, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.