В Екатеринбурге вынесли приговор экс-следователю по особо важным делам
- РИА Новости
Как рассказала помощник областного прокурора Марина Канатова, подсудимый признан виновным по статье «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере».
«Приговорён к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Бывший следователь лишён специального звания — подполковник юстиции», — добавила она.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Генпрокуратура отчиталась о проверке доходов и расходов экс-главы Клинского района Александра Постриганя.