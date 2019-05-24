В Екатеринбурге вынесли приговор экс-следователю по особо важным делам

Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-следователю по особо важным делам следственной части городского УМВД, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Как рассказала помощник областного прокурора Марина Канатова, подсудимый признан виновным по статье «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере».

«Приговорён к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Бывший следователь лишён специального звания — подполковник юстиции», — добавила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Генпрокуратура отчиталась о проверке доходов и расходов экс-главы Клинского района Александра Постриганя.