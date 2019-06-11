Суд арестовал экс-главу волгоградского СУ СК

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Лефортовский суд Москвы заключил под стражу бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Суд арестовал экс-главу волгоградского СУ СК
  • ©СУ СК по Волгоградской области

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Музраева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 205 УК России, на два месяца», — приводит её слова РИА Новости.

Он арестован до 10 августа 2019 года.

Ранее Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.

По версии следствия, 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы Евгения Ремезова проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, где жил Бочаров.

Злоумышленники пытались поджечь здание.

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