Вирусолог рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

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Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.
Вирусолог рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

«К счастью, подавляющее большинство заболевших людей быстро выздоравливают, или у них вся болезнь бессимптомная, или проходит слабо. В этом случае человек выздоравливает и живёт абсолютно нормально», — заявил эксперт в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По его словам, в некоторых случаях остаются последствия, например фиброз лёгких, изменения в нервной системе, печени, работе сердечно-сосудистой системы.

Как пояснил Альтштейн, таким пациентам нужна продолжительная реабилитация.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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