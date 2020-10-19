Вирусолог рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.

Об этом сообщает ФАН.

«К счастью, подавляющее большинство заболевших людей быстро выздоравливают, или у них вся болезнь бессимптомная, или проходит слабо. В этом случае человек выздоравливает и живёт абсолютно нормально», — заявил эксперт в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По его словам, в некоторых случаях остаются последствия, например фиброз лёгких, изменения в нервной системе, печени, работе сердечно-сосудистой системы.

Как пояснил Альтштейн, таким пациентам нужна продолжительная реабилитация.

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