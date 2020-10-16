Вирусолог рассказал, можно ли считать отсутствие обоняния признаком COVID-19

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Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев рассказал, можно ли считать отсутствие обоняния признаком COVID-19.
Вирусолог рассказал, можно ли считать отсутствие обоняния признаком COVID-19
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Отсутствие обоняния может быть и при гриппозной инфекции, при вирусах, которые вызывают ОРВИ. Потому что при насморке у вас нос забит. Как можно у себя выявить вирус? Это можно только с помощью лабораторного исследования», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, вирус один, а формы инфекции, которые он может вызывать, бывают самые разные.

«Могут быть и незначительные симптомы у так называемых бессимптомников. Не нужно воспринимать это деление как абсолют, как жёсткое деление на бессимптомников и тяжелобольных», — полагает Зуев.

Он добавил, что это условности, между которыми есть тысячи вариантов.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет.

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