Вирусолог рассказал, можно ли считать отсутствие обоняния признаком COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев рассказал, можно ли считать отсутствие обоняния признаком COVID-19.

«Отсутствие обоняния может быть и при гриппозной инфекции, при вирусах, которые вызывают ОРВИ. Потому что при насморке у вас нос забит. Как можно у себя выявить вирус? Это можно только с помощью лабораторного исследования», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, вирус один, а формы инфекции, которые он может вызывать, бывают самые разные.

«Могут быть и незначительные симптомы у так называемых бессимптомников. Не нужно воспринимать это деление как абсолют, как жёсткое деление на бессимптомников и тяжелобольных», — полагает Зуев.

Он добавил, что это условности, между которыми есть тысячи вариантов.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет.