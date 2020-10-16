Эксперт оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет

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Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет.
Эксперт оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет
  • РИА Новости

«Даже при тяжёлой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке. Нет таких технологий, которые могли бы это определить», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, когда коронавирус повторно попадает в организм, клетки вырабатывают антитела и человек не заболевает. Затем антитела вновь уходят.

Кроме того, Скорпилева отметила, что иммунитет у переболевших COVID-19 может быть и временным, и пожизненным. Вирус слишком молодой, чтобы установить, как долго защитные титры держатся в организме, уточнила она.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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