Эксперт оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева оценила влияние бессимптомной формы COVID-19 на иммунитет.

«Даже при тяжёлой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке. Нет таких технологий, которые могли бы это определить», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, когда коронавирус повторно попадает в организм, клетки вырабатывают антитела и человек не заболевает. Затем антитела вновь уходят.

Кроме того, Скорпилева отметила, что иммунитет у переболевших COVID-19 может быть и временным, и пожизненным. Вирус слишком молодой, чтобы установить, как долго защитные титры держатся в организме, уточнила она.

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