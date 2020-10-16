В Раменском создали инновационный прибор для обеззараживания воздуха
- © Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
Раменский приборостроительный завод представил уникальные обеззараживающие аппараты TIOKRAFT. Эффективность в борьбе с бактериями и вирусами уже подтвердили исследования.
Современные приборы смогут непрерывно работать до 40 тыс. часов. И всё это время им даже не потребуется замена фильтров.
Особенность устройств — конструкция фильтрующих элементов, выполненных из спечённых стеклянных шариков с напылением из порошка диоксида титана.
Аппараты можно использовать в больницах и полевых госпиталях, на предприятиях, в школах, транспорте.
Ранее председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Сергей Беляков прокомментировал в беседе с Nation News сообщение о том, что российская столица оказалась в двадцатке городов Европы, которые являются наиболее перспективными для инвестиции в технологии, инновации и стартапы. Как гласит рейтинг Tech Cities of the Future, Москва оказалась на 18-й позиции из 76.