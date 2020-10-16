В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Челябинской области выявили 109 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявили 18 291 заболевшего. В настоящее время лечение проходят 3804 человека.

За последние 24 часа вылечились 48 пациентов, всего — 13 885.

Также стало известно, что в Кировской области рассказали о работе по проведению компьютерной томографии, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Министр здравоохранения области Андрей Черняев отметил, что в сутки медицинские организации выполняют более 600 исследований лёгких на компьютерных томографах.

С начала пандемии бесплатно проведено более 50 тыс. таких исследований.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.