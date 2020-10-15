Эксперт дал рекомендации по ношению масок в кафе

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.
Эксперт дал рекомендации по ношению масок в кафе
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«В кафе, в ресторане люди находятся в одном помещении, часто в небольшом, и общаются за едой, когда сложно соблюсти социальную дистанцию», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, маска снизит вероятность заболевания, поэтому её нужно надевать до и после приёма пищи.

Как отметил Тяжельников, если человек снял маску, то в следующий раз нужно надеть новую.

«Перед тем как надеть маску, надо обязательно обработать руки: вымыть с мылом или обработать антисептиком. Перед снятием маски тоже необходимо обработать руки. Ведь вы заходили в кафе, трогали ручки, стол, другие предметы, на которых может находиться вирус», — уточнил он.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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