Эксперт дал рекомендации по ношению масок в кафе
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- АГН «Москва»
«В кафе, в ресторане люди находятся в одном помещении, часто в небольшом, и общаются за едой, когда сложно соблюсти социальную дистанцию», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, маска снизит вероятность заболевания, поэтому её нужно надевать до и после приёма пищи.
Как отметил Тяжельников, если человек снял маску, то в следующий раз нужно надеть новую.
«Перед тем как надеть маску, надо обязательно обработать руки: вымыть с мылом или обработать антисептиком. Перед снятием маски тоже необходимо обработать руки. Ведь вы заходили в кафе, трогали ручки, стол, другие предметы, на которых может находиться вирус», — уточнил он.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.