В Нижегородской области в школах продлили каникулы из-за коронавируса

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В Нижегородской области приняли решение продлить каникулы в школах, отправив детей отдыхать на неделю раньше из-за роста случаев коронавирусной инфекции.
В Нижегородской области в школах продлили каникулы из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Приняли непростое решение о начале школьных каникул с 19 октября. Добавляем одну дополнительную неделю к обычным школьным каникулам», — написал глава региона Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что в регионе растёт число случаев заболевания COVID-19 как среди детей, так и среди учителей.

«К счастью, тяжёлого течения болезни практически ни у кого нет. Но растёт количество заболевших учителей и педагогов, а также членов семей, где есть дети. И сейчас самое важное — разорвать цепь распространения вируса», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Он также поручил подготовить рекомендации для работодателей о предоставлении одному из родителей учеников 1—5-х классов возможности удалённой работы или отпуска на период каникул.

Ранее сообщалось, что школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. 

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