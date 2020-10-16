В Адыгее из-за коронавируса на неделю продлили школьные каникулы

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В Адыгее из-за роста числа инфицированных COVID-19 на неделю увеличат осенние школьные каникулы.
В Адыгее из-за коронавируса на неделю продлили школьные каникулы
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Школьные каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября, сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.

По его словам, на дистанционное обучение уже перевели более 1,5 тыс. школьников (55 классов).

Он также отметил, что школы республики полностью обеспечены всем необходимым для обеззараживания воздуха, используется кабинетная система, утренние фильтры, разведены потоки школьников при организации питания.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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