В Подмосковье возбудили два дела о торговле младенцами

В Одинцовском и Химкинском городских округах Московской области возбудили два уголовных дела о торговле младенцами, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по фактам совершения сделок в отношении детей (п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 13 октября в кафе Одинцова двое граждан одного из соседних государств безвозмездно передали на воспитание своего двухмесячного ребёнка, но были задержаны оперативниками. Следователями изъяли расписку об отказе от ребёнка и медицинские документы о состоянии его здоровья.

Следствие также установило, что 25 апреля на территории Долгопрудненской центральной городской больницы другая гражданка одного из соседних государств безвозмездно отдала своего новорождённого ребёнка на воспитание знакомой. А 14 октября та попыталась выехать с младенцем к себе на родину по подложным документам и была задержана. Сама мать ребёнка покинула Россию в сентябре.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершённых преступлений.

В конце июня стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода.

Басманный суд арестовал по этому делу семерых подозреваемых, ещё одного — отправили под домашний арест.