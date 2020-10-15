В Свердловской области открыли центр морфологической диагностики

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В Свердловском областном онкодиспансере открыли центр морфологической диагностики.
В Свердловской области открыли центр морфологической диагностики
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В специальный прибор можно загрузить одновременно до 250 образцов и оперативно получить их цифровое изображение. Результаты сканирования передаются на единый сервер диспансера.

Сканерами оборудовали и медучреждения в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Таким образом, местные врачи могут переслать данные анализов специалистам в областной центр.

Ежегодно сотрудники центра смогут анализировать около 15 тыс. образцов тканей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области.

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